Castelli: armato di taglierino rapina un negozio di casalinghi

Lo hanno scovato in meno di un'ora grazie ai filmati di videosorveglianza. A finire in manette un 44enne dei Castelli Romani. Il rapinatore era entrato con il volto travisato ed armato di taglierino in un negozio di casalinghi di Marino e si era fatto consegnare il denaro per poi darsi alla fuga.

I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, immediatamente intervenuti sul posto, attraverso l’acquisizione e l’analisi dei filmati di videosorveglianza, hanno identificato l’autore, un 44enne di Grottaferrata, con precedenti, rintracciato dai Carabinieri della Stazione di Marino a casa - dopo circa 50 minuti dalla rapina - con in tasca ancora la refurtiva. L’arma è stata invece rinvenuta lungo il tragitto utilizzato dall’uomo per scappare.

La somma contante rapinata, circa 150 euro, è stata poi restituita dai Carabinieri al proprietario del negozio. L’arrestato è stato condotto al carcere di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.