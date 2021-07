Armato di manganello rapina uomo e distrugge i fanalini delle auto

Armato di un manganello telescopico ha aggredito un uomo per rapinarlo ed ha poi danneggiato i fanalini di due auto in sosta. Succede al Don Bosco dove gli agenti del commissariato Tuscolano, diretto da Fiorella Bosco, unitamente a quelli della Sezione Volanti, dirette da Massimo Improta, si sono diretti in via Livio Salinatore dopo una segnalazione, da parte della sala operativa, per un’aggressione ad un uomo al fine di portargli via del denaro.

Dopo le prime informazioni utili fornite dalla vittima per risalire all’autore, che nel frattempo si era allontanato, i poliziotti si sono messi sulle sue tracce, rintracciandolo a poca distanza dal fatto. Non con poche difficoltà, a causa dell’atteggiamento aggressivo dell’uomo, gli agenti sono riusciti ad assicurarlo. Armato di un manganello l'uomo, un 41enne albanese, dovrà rispondere dei reati di tentata rapina, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.