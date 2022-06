Rapina la madre, poi assalta un emporio: doveva essere agli arresti domiciliari

Ha prima aggredito e rapinato l'anziana madre poi, non soddisfatto, ha tentato un secondo furto in un emporio di casalinghi poco distante da casa. Quindi si è presentato in ospedale in cerca di cure mediche. Il tutto mentre doveva trovarsi agli arresti domiciliari nell'appartamento dove vive con la mamma. A dare vita alla vivace mattinata un 41enne romano, residente a Centocelle. A scovarlo al Pertini, dopo la denuncia della madre e di una negoziante cinese, la polizia, che lo ha poi arrestato.

La prima richiesta d'intervento al 112 è arrivata intorno alle 12:00 di lunedì mattina da parte di una donna di 70 anni, residente nel quartiere del V municipio. Aggredita e rapinata in casa dal figlio che le ha rubato la somma di 40 euro, lo stesso - che si trovava nell'appartamento agli arresti domiciliari - non soddisfatto della somma di denaro sottratta all'anziana madre, ha quindi pensato bene di arrotondare la somma. Sceso in strada ha quindi puntato un negozio di casalinghi in via delle Palme. Minacciata la titolare, una donna cinese, non è però riuscito nel suo intento facendo poi perdere le proprie tracce.

Denunciata la tentata rapina anche dalla commerciante, sul posto sono intervenuti gli agenti del V e VI distretto Prenestino e Casilino di polizia che, raccolte le denunce delle due donne, hanno cominciato la caccia al 41enne. Ricerche che si sono concluse poco dopo quando l'uomo è stato trovato al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini dove si era presentato subito dopo aver tentato la rapina all'emporio di via delle Palme.

Accompagnato negli uffici del commissariato Prenestino di polizia è stato arrestato per rapina, tentata rapina ed evasione e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il rito direttissimo nelle aule del tribunale di piazzale Clodio.