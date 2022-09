Rubano merce al Lidl, poi aggrediscono la cassiera per guadagnarsi la fuga

Uno dei tre ladri era stato fermato lo scorso weekend dopo essere stato trovato con un bancomat intestato ad un'altra persona e monili di dubbia provenienza. A finire nuovamente nei guai un 62enne romeno, arrestato questa volta insieme ad altri due complici per tentata rapina in concorso. Il fermo venerdì mattina dopo che i tre ladri hanno rubato merce in un supermercato nella zona della stazione Tiburtina per poi aggredire la cassiera al fine di guadagnarsi la fuga.

L'intervento della polizia poco prima delle 9:00 di venerdì 16 settembre al Lidl di via della Lega Lombarda. I tre, tutti già noti alle forze dell'ordine, dopo aver rubato della merce per un valore di circa 800 euro hanno provato ad uscire dal supermercato senza pagare. Poi hanno aggredito la cassiera. Inseguiti dalla vigilanza sono hanno tentato la fuga ma sono stati poi bloccati dalla polizia, a cui nel frattempo era arrivata una richiesta d'intervento al 112.

Bloccati non senza difficoltà sono stati accompagnati negli uffici del commissariato Porta Pia di polizia. Identificati in due cittadini romeni di 62 e 36 anni, ed in un cittadino moldavo di 26 anni, i tre sono stati arrestati per tentata rapina in concorso, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.