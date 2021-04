Rapina in libreria: banditi in fuga con il registratore di cassa

Il furto messo a segno sulla via Prenestina, nella zona di Centocelle

Rapina in libreria a Centocelle. E' accaduto nel pomeriggio di mercoledì da Ubik, sulla via Prenestina. A far gelare il sangue di lavoratori e clienti dell'esercizio commerciale due banditi armati di taglierino, poi fuggiti con il registratore di cassa.

I fatti sono accaduti intorno alle 16:00 quando i due malviventi, casco in testa, sciarpe e taglierino alla mano, sono entrati nella libreria che si trova al civico 415 della Prenestina. Minacciati i presenti hanno quindi preso la cassa, contenente circa 300 euro. Poi la fuga a bordo di uno scooter.

Richiesto l'intervento della polizia, sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Torpignattara. Ascoltati i testimoni, scossi ma illesi, i poliziotti hanno cominciato le ricerche della coppia di rapinatori.