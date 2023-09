Rapinato da una banda mentre lavora in hotel

Aggredito e rapinato da una banda mentre lavorava in un hotel. Vittima un cittadino straniero, derubato all'Esquilino, zona Termini. È successo la mattina dello scorso 15 settembre quando una pattuglia del commissariato Viminale è intervenuta in via Amendola dove - poco prima - un cittadino dello Sri Lanka era stato rapinato della sua catenina in oro mentre stava lavorando presso una struttura ricettiva.

Il lavoratore ha riferito agli agenti intervenuti di essere stato aggredito da un uomo di colore che era in compagnia di altre due persone. Una volta acquisiti gli elementi utili dall’intervento della prima pattuglia, gli investigatori, visionando le immagini di video sorveglianza, hanno riconosciuto i due uomini che erano insieme al ragazzo che materialmente aveva aggredito l’uomo, in quanto si erano resi responsabili di altri eventi analoghi avvenuti alcuni giorni prima.

Nella serata la vittima, convocata in commissariato, ha riconosciuto i due uomini - un cittadino libico di 37 anni e un cittadino tunisino di 25 anni - sui quali gli agenti avevano sospetti, che sono stati poi rintracciati poco dopo e sottoposti al fermo di indiziato di delitto, convalidato dall’autorità giudiziaria che ha disposto per entrambi la misura della custodia cautelare in carcere. Sono in corso le ricerche del terzo uomo