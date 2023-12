Finti poliziotti rapinano due donne in casa, minacciate con la pistola

Rapinate in casa da una banda di finti poliziotti. Vittime due donne, entrambe di origini rom. Volti nascosti e pistole in pugno i quattro fantomatici agenti sono entrati nell'appartamento abitato dalle due al Laurentino. Poi il furto di oro, denaro e gioielli e la fuga.

Banda di finti poliziotti

I fatti domenica mattina, in un'abitazione sulla via Laurentina, all'ex Laurentino 38. Secondo il racconto fornito dalle donne ai carabinieri, quattro uomini si sono presentati davanti al portoncino d'ingresso di un appartamento - abitato da una famiglia di origini rom - con la scusa di dover effettuare dei controlli. Qualificatisi come poliziotti, nonostante la titubanza delle donne, sono riusciti a entrare in casa.

Rapinate in casa dai finti agenti

Volti nascosti dalle mascherine chirurgiche, guanti alle mani e pistole in pugno hanno minacciato le donne. Rubati oro, gioielli e denaro, per un ammontare ancora non quantificato, i quattro finti poliziotti sono poi scappati.

Le indagini dei carabinieri

Richiesto l'intervento al 112 sulla via Laurentina sono intervenuti i carabinieri della stazione San Paolo, della compagnia e del nucleo investigativo della compagnia Roma Eur. Ascoltate le donne i militari dell'arma hanno cominciato le indagini per dare un nome e un volto ai quattro rapinatori.