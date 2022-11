Speronati e rapinati da un commando a bordo di una Maserati dopo la cena al ristorante

Speronati da un commando mentre si trovavano in auto dopo aver passato una serata in un ristorante a Roma Nord. Vittima un imprenditore in compagnia di una donna, tamponati da una Maserati dalla quale sono poi scesi cinque uomini armati di pistola. Colpito alla testa il 63enne è stato costretto a consegnare ai banditi il Rolex che indossava, con i malviventi che hanno poi rapinato oro e gioielli che indossavano sia la donna che l'uomo. L'assalto è avvenuto la notta fra sabato e domenica sulla via Flaminia Nuova, in zona Grottarossa

Secondo quanto riferito dall'imprenditore italiano ai carabinieri, la coppia aveva passato la serata in un ristorante di via Quarto Peperino. Consumata la cena l'uomo e la donna sono quindi saliti a bordo della loro vettura. Una volta sulla via Flaminia Nuova, in direzione fuori città, sono stati raggiunti da un'auto di grossa cilindrata, una Maserati, che ha poi speronato la vettura sulla quale viaggiavano l'imprenditore e la donna.

Tamponato, il 63enne è quindi sceso dalla macchina per accertarsi del danno subito. Nemmeno il tempo di uscire dalla vettura che la coppia si è trovata davanti una banda di cinque persone. Con il volto coperto ed armati di pistola hanno costretto il 63enne a consegnare il Rolex - poi risultato un falso - al commando. Rapinati oro e gioielli ai due - oltre all'orologio- la banda si è quindi allontanata facendo perdere le proprie tracce.

Sotto choc la coppia ha quindi chiamato il 112. Sulla via Flaminia Nuova sono quindi intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e quelli della stazione Tomba di Nerone. Ferito alla testa il 63enne ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sotto choc la coppia ha poi fornito la propria testimonianza ai militari dell'Arma. Cominciata una battuta di ricerca il commando è riuscito al momento a far perdere le proprie tracce.