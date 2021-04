Appuntamento per vedere i gioielli in vendita online, poi le minacce col coltello e la rapina

Aveva messo in vendita dei gioielli per un valore di 18.400 euro su un sito online la donna minacciata con un coltello e rapinata dei preziosi dopo essere stata contattata da un cliente interessato all'acquisto. Da qui l'appuntamento per visionare la merce in vendita con un appuntamento in un ufficio in viale Giulio Cesare, a Prati.

La donna si è quindi presentata con il bracciale e l’anello oggetto della compravendita e li ha mostrati al ragazzo che, dopo averli esaminati con attenzione, ha cercato di uscire dalla stanza con un pretesto: 'mangiata la foglia', la vittima si è però opposta scatenando la reazione del possibile acquirente che, dopo avere estratto un coltello l'ha minacciata ed è scappato con il bottino.

La donna si è quindi recata immediatamente negli uffici della Polizia di Stato per denunciare quanto accaduto dando il via alle indagini. In questo modo gli investigatori del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, sono riusciti in pochi giorni a risalire all’identità dell’affittuario dell’ufficio nonostante questi avesse utilizzato un documento falso.

Rintracciato nella propria abitazione, il rapinatore, un 25enne romeno con diversi precedenti di polizia, ammesse le proprie responsabilità ha restituito la refurtiva ancora in suo possesso per poi essere sottoposto a fermo di P.G. per truffa aggravata.