Il colpo alla gioielleria dei vip della banda dei ladri con barbe finte

Si sono finti clienti, camuffandosi con abiti eleganti e barbe finte, sono entrati in una gioielleria e poi sono entrati in azione. Così una banda composta da tre uomini ha saccheggiato un negozio che trai clienti ha vip e calciatori di Roma e Lazio, la gioielleria 'De Pascalis' di via Vittorio Veneto.

Nel pomeriggio di sabato, i ladri hanno agito in meno di due minuti. Una volta all'interno hanno estratto una pistola, minacciato i dipendenti e poi sgraffignato quanto potevano, rompendo una vetrina e rubando anelli, bracciali e collane. Sul posto pattuglie della polizia, con loro i colleghi della Scientifica al lavoro per recuperare tracce utili per l'indagine. Adesso si lavora per dare un volto e un nome ai ladri.