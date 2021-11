Paura in gioielleria, rapinatore sequestra dipendenti e li minaccia armati di coltello

Armato di un coltello è entrato nel negozio ed ha chiuso le porte sequestrando i dipendenti dell'esercizio commerciale. A gelare il sangue dei lavoratori di una gioielleria a due passi da piazza della Repubblica, in Centro Storico, un malvivente solitario, poi bloccato dalla polizia prima che riuscisse a scappare con il bottino.

La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 16:20 di mercoledì 10 novembre da parte di un passante che ha notato un uomo armato di coltello e con il volto travisato chiuso in una gioielleria di via Vittorio Emanuele Orlando.

Allertata la polizia sul posto sono quindi intervenuti i Falchi della Squadra Mobile e gli agenti del Commissariato Trevi che hanno poi fermato il rapinatore prima che riuscisse a scappare sequestrando il coltello usato per la tentata rapina. Ad avere la peggio due dipendenti dell'esercizio commerciale, costrette alle cure dell'ambulanza del 118 intervenuta in via Vittorio Emanuele Orlando, una medicata a causa di un malore e l'altra rimasta lievemente ferita al collo dopo essere stata afferrata dal bandito.

Accompagnato negli uffici di polizia il rapinatore è stato arrestato e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Resta da accertare se il malvivente abbia agito da solo o assieme ad un complice che lo attendeva all’esterno fuggito all'arrivo delle volanti.