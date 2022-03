La banda armata di pistola che ha rapinato una gioielleria di Roma nord

Sono entrati in una gioielleria con il volto travisato da passamontagna e armati di pistola. Hanno minacciato il titolare e si sono fatti consegnare i gioielli in vetrina. Un bottino da cinquemila euro, messo in sacchi poi portati via durante la fuga.

È la cronaca di una rapina andata in scena a Roma nord, in via Valsolda al civico 115, in zona Montesacro. La banda ha colpito intorno alle 19:25, poco prima della chiusura usando un arnese da scasso per rompere una delle due porte blindate ed entrare nella gioielleria. Sentendo i rumori, il titolare che era nel retro del locale è accorso nella zona vendita e si è ritrovato i banditi nel negozio davanti che gli hanno puntato la pistola contro.

Preso il bottino, sono fuggiti. Sul posto, sono arrivati i carabinieri della compagnia Parioli che hanno raccolto la testimonianza della vittima con gli uomini della VII sezione di via In Selci che hanno effettuato invece i rilievi scientifici. È caccia alla banda.