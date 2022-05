Ladri saccheggiano gioielleria e occupano la strada con i cassonetti per fuggire

Avevano pianificato tutto, anche la fuga. Alle prime ore di venerdì 20 maggio, hanno colpito. Una banda di ladri ha saccheggiato una gioielleria in via Mario Romagnoli, a Balduina. Il bottino, ancora da quantificare, secondo la prima stima sarebbe ingente. I malviventi infatti avrebbero portato via collane, bracciali e orecchini in oro, insieme ad altri gioielli esposti.

A dare l'allarme, intorno alle 2:30 del mattino, alcuni residenti che hanno sentito rumori sospetti provenire dalla strada. Rumori che raccontavano di un furto. La banda ha usato la tecnica della serranda tagliata per entrare nell'esercizio commerciale. Probabilmente utilizzando un frullino, i banditi si sono creati un pertugio per poi entrare nel locale e rubare qualsiasi cosa riuscissero a prendere.

Non solo. Per ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine hanno anche bloccato la strada con i cassonetti Ama. Una barriera che ha ostacolato i carabinieri della stazione Medaglie d'Oro accorsi sul posto e che ora indagano. Gli investigatori che hanno eseguito un sopralluogo sul posto, hanno raccolto i primi indizi e acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza di zona. La caccia alla banda della serranda tagliata è in corso.