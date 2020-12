Gioielliera in ostaggio per farsi aprire le porte blindate, rapinatore in fuga con 50mila euro

Ha usato la gioielliera come ostaggio per farsi aprire le porte blindate, poi è scappato con il bottino. Paura in via di Conca d’Oro, nell’omonimo quartiere del III Municipio Montesacro, dove un uomo armato di pistola ha rapinato oro e denaro per un valore di circa 50mila euro. E’ accaduto nel pomeriggio di mercoledì 23 dicembre.

La rapina si è consumata intorno alle 17:00. Riuscito ad entrare nell’esercizio commerciale il rapinatore ha impugnato una pistola ed ha minacciato la gioielliera per poi farsi consegnare denaro contante, oro e preziosi. Facendosi scudo con la donna il bandito si è poi fatto aprire le porte blindate ed è scappato dopo aver liberato l’ostaggio. La donna, illesa, è stata trovata visibilmente spaventata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e del III Distretto Fidene di polizia che, ascoltati i testimoni, hanno cominciato le ricerche del rapinatore, al momento senza esito.