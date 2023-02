Centocelle: con la scusa di vedere un anello minacciano gioielliere con una pistola e lo rapinano

Sono riusciti a farsi aprire le porte blindate dal titolare della gioielleria con la scusa di voler vedere ed acquistare un prezioso anello esposto in vetrina. Una volta nel negozio hanno atteso che il commerciante prendesse il gioiello. Poi l'inaspettato: una donna ha impugnato una pistola e lo ha minacciato. Rapinato proprio l'anello che voleva osservare è poi scappata con i suoi due complici, una seconda donna ed un uomo. La rapina è stata messa a segno martedì mattina a Centocelle.

La rapina poco prima delle 9:00 dell'1 febbraio in via delle Albizzie, altezza incrocio viale della Primavera. Rapinato il prezioso anello che avevano messo nel mirino i tre sono riusciti a scappare in direzione via di Tor de' Schiavi ed a far perdere le proprie tracce. Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenute le volanti e gli agenti del commissariato Prenestino di polizia.

Ascoltato il gioielliere, gli investigatori stanno visionando le immagini di videosorveglanza a caccia di elementi utili a risalire alla banda di rapinatori, riuscita al momento a far perdere le proprie tracce.