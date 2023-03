La direttrice della gioielleria che ha fermato la banda di ladri con l'aiuto di altri commercianti

C'è voluto il sangue freddo della direttrice della gioielleria Monaco di Casal Palocco e la prontezza di riflessi di gran parte dei negozi del centro commerciale Le Terrazze, per sventare una rapina e bloccare una banda di ladri armati di pistola. La storia, che racconta di una grande catena di solidarietà tra esercenti, è quella di un colpo finito male e del coraggio di un manipolo di persone che non si sono fatte spaventare da una banda armata di pistola.

Tutto è iniziato intorno alle 9:27 di lunedì 20 marzo, come hanno ripreso le immagini delle telecamere interne del negozio in piazzale Filippo il macedone. Una coppia, dall'apparenza come tante altre, era entrata nella gioielleria Monaco per vedere qualche prezioso. Un bracciale, in particolare, sembrava aver attirato la loro attenzione. Poco dopo, alla porta del locale, si è presentata un'altra donna anche lei una falsa cliente, fatta entrare dopo aver suonato alla porta blindata. A quel punto i tre componenti della banda, tutti e tre nel negozio, hanno agito.

L'aggressione nella gioielleria

Nelle immagini si vede come l'ultima entrata nella gioielleria si avventa sulla direttrice dell'esercizio, con gli altri due che poi le saltano addosso. Ne nasce una prima colluttazione. Le due donne si occupano di ripulire la cassaforte e mettono in una sacca una ventina di Rolex più altri gioielli. L'uomo, non sazio, aggredisce invece la commerciante strappandole di dosso il suo di orologio, la trascina per i piedi e la colpisce con il calcio della pistola.

La reazione

I momenti sono concitati. Si sentono urla, si vedono movimenti e nei negozi vicino qualcuno si accorge della scena. Mentre il veterinario, un paio di esercenti e il personale del vicino supermercato si avvicinano alla gioielleria sbattendo i pugni sulla porta a vetri, nel locale succede dell'altro. La vittima riesce a liberarsi delle fascette messe ai polsi e aggredisce una delle due donne della banda, strappandole la parrucca e dandogli di fatto un ultimatum: se avessero voluto scappare, avrebbero dovuto lasciare il bottino.

L'allarme, però, ormai era stato lanciato. I ladri erano in trappola nel negozio. La porta era bloccata degli altri esercenti del centro commerciale de Le Terrazze, rendendo vana ogni scappatoia. La polizia arrivata sul posto ha fermato definitivamente la banda, arrestando i tre, l'uomo di 24 anni e le donne di 23 anni e di 35 anni. Portata in codice giallo per ferite all'ospedale Grassi di Ostia, la direttrice della gioielleria se l'è cavata con poche ferite, pronta a tornare al lavoro nonostante lo choc.