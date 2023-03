Banda armata tenta rapina in gioielleria: la direttrice del negozio reagisce e li fa arrestare

Momenti di paura a Casal Palocco, nel centro commerciale all'aperto de Le Terrazze, dove una banda armata ha tentato una rapina in una gioielleria. Il gruppo, pistola in pugno, è entrato nel locale in piazzale Filippo il macedone 59, minacciando il personale intorno alle 10:15 di oggi, lunedì 20 marzo.

La direttrice del negozio, legata con le fascette, è stata aggredita e ferita con il calcio di una pistola. Secondo quanto appreso la donna si è riuscita a liberare e a chiudere la porta dell'esercizio commerciale. A quel punto ha urlato ai rapinatori lasciare il malloppo e che solo a quel punto poi li avrebbe lasciati andare. Dopo qualche minuto di stallo, la direttrice della gioielleria ha preso per i capelli una delle componenti della banda. A quel punto ne è nata una colluttazione ed è stata aggredita e trasportata in codice giallo in ospedale.

L'immediato allarme, però, ho permesso agli agenti in borghese, a quelli del reparto volanti e quelli dell'ufficio prevenzione e controllo del territorio del commissariato Lido di intervenire prontamente. I poliziotti hanno bloccato tre malviventi, un uomo e due donne di Taranto. Il bottino rubato è stato subito restituito alla gioielleria. Gli arresti sono avvenuti sotto gli occhi dei tanti testimoni presenti. Un quarto componente della banda, invece, è riuscito a fuggire. La banda è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.