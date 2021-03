Rapina gioielleria armato di coltello, 18enne incastrato dalle immagini video

Con un coltello, lo scorso 10 febbraio, aveva rapinato una gioielleria su cironvallazione Gianicolense. Il 18enne era stato individuato dagli agenti della Polizia di Stato del XII Distretto Monteverde diretto da Maria Chiaramonte dalle telecamere di videosorveglianza.

Rintracciato presso la sua abitazione, gli investigatori avevano trovato il coltello utilizzato per la rapina e, il giovane, era stato denunciato per rapina. Inviata l’informativa in Procura, gli agenti hanno richiesto all’Autorità Giudiziaria l’emissione della misura cautelare in carcere

Ordinanza emessa a carico del giovane rapinatore. che accompagnato negli uffici di polizia, dopo la notifica della misura, è stato accompagnato presso il carcere di Lanciano (provincia di Chieti) a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.