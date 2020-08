Esquilino, rapinano un giovane e fuggono: preso dopo rocambolesca fuga a piedi. Caccia ai complici

In tre hanno aggredito e scaraventato a terra un giovane ragazzo cinese che stava camminando in via Filippo Turati e mentre stavano per portargli via il portafogli ecco transitare lungo la strada una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante.

I militari, vista la scena, sono immediatamente intervenuti generando un fuggi-fuggi generale nel reticolo di viuzze della zona, compresa tra la stazione Termini e piazza Vittorio Emanuele II.

E’ iniziato, quindi, un rocambolesco inseguimento a piedi, passando da via Carlo Cattaneo e concluso in piazza Manfredo Fanti, dove i militari, senza non poche difficoltà, sono riusciti a bloccare definitivamente un cittadino algerino di 25 anni, nella Capitale senza fissa dimora, che è stato ammanettato e portato in caserma in attesa del rito direttissimo.

Dovrà rispondere di concorso in tentata rapina aggravata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Sono tuttora ricercati i suoi due complici.