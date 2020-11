"Dammi da mangiare", armato di coltello rapina il minimarket

"Dammi da mangiare", così un rapinatore armato di coltello ha minacciato il titolare di un minimarket a Casal Bruciato. E' accaduto nel pomeriggio di venerdì in una frutteria alimentari.

In particolare la rapina è stata tentata poco dopo le 18:00 quando il malvivente si è presentato armato di coltello nel negozio di via Diego Angeli. Minacciato il titolare il rapinatore non aveva però fatti i conti con la polizia che ha poi fermato il bandito prima di mettere a segno il furto.

Fermato dagli agenti delle volanti e del commissariato Sant'Ippolito il malvivente, un cittadino romeno di 44 anni, è stato arrestato per "tentata rapina" e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.