"Siamo della polizia", poi rapinano l’oro che i rom avevano nella baracca

“Siamo della polizia”, così una banda di quattro persone armate si è presentata sabato sera in un mini insediamento di rom che si trova nella zona della Lunghezza. Due armati di pistole e gli altri due di oggetti contundenti si sono fatti consegnare il ‘tesoro’ contenuto in una baracca ed hanno poi fatto perdere le proprie tracce.

La rapina si è consumata intorno alle 20:00 del 5 dicembre in via Castel del Giudice, nella zona di Lunghezza, strada che si trova sotto il ponte del trochetto dell’A24 che collega la via Collatina con i quartieri di Villaggio Prenestino e Castelverde. Qui la banda, composta da quattro persone di origine rom come denunciato poi alla polizia dalle vittime, si è qualificata come appartenente alle forze dell’ordine.

Rapinati oro e monili che le vittime avevano in una baracca, con un bottino ancora in via di quantificazione, i quattro hanno poi fatto perdere le proprie tracce. Allertate le forze dell’ordine sul posto sono intervenute le volanti e gli agenti del VI Distretto del Commissariato Casilino che indagano sull’accaduto.