Colpito al volto con un sasso da un rapinatore, 32enne in ospedale con naso e mascella rotti

Lo ha colpito violentemente al volto con un sasso fratturandogli naso e mascella. Poi è scappato con lo smartphone della vittima. La violenta rapina è avvenuta in zona Tor Sapienza - Collatino, dove poi la polizia ha rintracciato ed arrestato il malvivente.

Sono stati gli agenti delle volanti e del V distretto Prenestino ad intervenire all'angolo fra piazzale Pino Pascali e via Franco Angeli dove hanno poi arrestato un 35enne romeno, gravemente indiziato dei reati di rapina e lesioni personali gravi.

Lo straniero, con l’intento di rubare un telefono smartphone, ha colpito con un sasso il volto della vittima - un connazionale di 32 anni - dandosi alla fuga col maltolto. Le volanti, rapidamente avvisate dalla stessa vittima e da alcuni passanti, si sono immediatamente messe sulle tracce del sospettato.

Questo è stato rapidamente rintracciato a pochi isolati dal luogo del crimine, con ancora in mano l’oggetto della refurtiva e l’arma impropria utilizzata per la rapina. È stato quindi bloccato con non poche difficoltà. A causa del colpo inferto dall’aggressore, la vittima è stata sottoposta ad intervento chirurgico maxillofacciale per la rottura del setto nasale e della mascella, constatando 30 giorni di prognosi.

L’autorità giudiziaria ha quindi convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.