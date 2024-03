Aggressione a Monti: una bottigliata alla testa e poi la rapina

Una bottigliata alla testa e poi la rapina. È accaduto sabato sera nel rione Monti. Un 25enne egiziano senza dimora ha aggredito un 42enne del Bangladesh e gli ha preso il cellulare.

In via Milano è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione Roma Quirinale in transito proprio in quella via, che dopo aver assistito alla scena ha bloccato l'aggressore. La vittima è stata subito soccorsa e portata, in codice giallo, presso il pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito, dove è stata medicata per la ferita al capo, non in pericolo di vita.

Il 25enne è stato ammanettato e portato in caserma in attesa di essere condotto presso le aule di piazzale Clodio dove dovrà rispondere del reato di rapina.