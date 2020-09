Torre Angela, armati di pistola minacciano dipendenti e rapinano farmacia

E' entrato armato di pistola in una farmacia mentre il complice, a bordo di uno scooter, lo attendeva fuori per mettere in pratica la fuga.

Rapina consumata alle 14 circa di lunedì 31 agosto, in un esrcizio di via Torrenova dove un uomo armato di pistola è entrato e si è fatto consegnare l'incasso pari a circa 200 euro.

Terminato il colpo, l'uomo è uscito e ha raggiunto il complice che lo attendeva su uno scooter. Poi la fuga nella zona di Torre Angela. Sul posto il Reparto Volanti. Indagini in corso.