Coltello in mano per rapinare una farmacia, poi si nasconde tra gli scaffali

Ha tentato di rapinare una farmacia poi, all'arrivo della polizia, si è nascosto tra gli scaffali per sfuggire alla cattura. È successo nel pomeriggio di martedì 26 aprile in via Settembrini nella zona del quartiere Prati e l'uomo, un 57enne, è stato arrestato per tentata rapina.

L'uomo ha tirato fuori il coltello mostrandolo alla farmacista per farsi dare i soldi. I poliziotti che erano in zona per controllare il territorio, sono stati allertati dalla centrale operativa per una persona sospetta e sono intervenuti. Arrivati sul posto, il 57enne ha provato a nascondersi tra gli scaffali ma è stato arrestato.