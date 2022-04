I soldi della cassa non bastano, rapinatore prova a rubare smartphone alla farmacista

E' saltato dietro al bancone, ha rubato il denaro contenuto nelle casse ma non era sufficiente. Per questo ha puntato lo smartphone di una farmacista ma non è riuscito nel suo intento scappando con poche centinaia di euro. La rapina si è consumata martedì mattina a Casal Bruciato, nel mirino del malvivente un esercizio commerciale di via Diego Angeli.

La rapina è stata messa a segno poco dopo le 9:00 del 5 aprile quando un uomo, zuccotto di lana in testa, mascherina, occhiali da sole e guanti ha minacciato i farmacisti armato di un grosso coltello da cucina. Un furto rapido con il bandito che in un attimo ha scavalcato il bancone. Arraffatti circa 250 euro ha poi visto un telefono cellulare ed ha provato ad impossessaserne trovando la reazione della farmacista che non gli ha permesso di rubarlo. Poi la fuga a piedi per le strade del quartiere del municipio Tiburtino.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Sant'Ippolito di polizia. Scossi ma illesi, i testimoni hanno riferito ai poliziotti quanto visto, indicando agli investigatori un accento campano da parte del rapinatore.

Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona le pattuglie hanno cominciato le ricerche del malvivente, riuscito al momento a far perdere le proprie tracce.