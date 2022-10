Scappa in taxi dopo aver rapinato una farmacia

Ha rapinato una farmacia ed è scappato in taxi. Succede a Torre Angela dove la fuga dell'uomo è poi terminata con il suo arresto. A finire in manette un 46enne di Tor Bella Monaca, dovrà rispondere di rapina impropria.

La rapina sabato mattina quando l'uomo, a volto scoperto, è entrato in una farmacia di via di Torrenova. Con la scusa di dover cambiare del denaro il 46enne ha rapinato la farmacista di qualche decina di euro. Scoperto, la titolare ha provato a fermarlo richiamando l'attenzione di una collega che era presente nell'esercizio commerciale con lei. Notata la seconda donna andare sul retro il 46enne ha però dato in escandescenza, minacciando entrambe: "Digli che torna qua sennò vado dietro e la sfonno". Ed ancora: "Vi distruggo la farmacia". Poi, una volta rapinato il denaro si è allontanato in direzione della via Prenestina.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenute le volanti della polizia. Visionate le immagini di sicurezza della farmacia lo stesso è stato subito identificato in un 46enne romano residente in via dell'Archeologia, sottoposto alla misura cautelare della sorveglianza speciale per precedenti furti e spendita di banconote false.

Accertate l'identità dell'uomo gli agenti lo hanno poi rintracciato dopo essere sceso da un taxi chiamato per recarsi a San Basilio ad acquistare presumibilmente della sostanza stupefacente. Accompagnato negli uffici del VI distretto Casilino di polizia il 46enne è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per la convalida del fermo.