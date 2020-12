“Fate i tamponi?”, poi minaccia farmacista con il coltello e fugge con il denaro

Si è messo in fila ed ha atteso il suo turno con la scusa di chiedere informazioni per fare un tampone. Arrivato al banco della farmacista ha però estratto un coltello, ha minacciato la donna e si è fatto consegnare il denaro. La rapina si è consumata in via al Sesto Miglio, in zona Tomba di Nerone, a Roma nord intorno alle 13:00 di lunedì 28 dicembre.

A mettere a segno il colpo un rapinatore solitario, con il volto travisato dalla mascherina chirurgica. Minacciata la farmacista con il coltello ha quindi rapinato 1700 euro e si è dato alla fuga.

Chiamate le forze dell’ordine sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Flaminio di polizia che hanno ascoltato i testimoni cominciando le ricerche del malvivente. A parte la paura nessuno è rimasto ferito.