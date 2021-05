Armato di pistola rapina 7500 euro in farmacia, il giorno dopo restituisce tutto: "Scusa, sono disperato"

L'episodio è accaduto in zona Vermicino su via Tuscolana. Sul posto ieri pomeriggio sono intervenuti i carabinieri

Ha rapinato una farmacia e poi, pentito, ha restituito il bottino di 7500 euro. È successo in provincia di Roma, a Vermicino. Tutto è iniziato ieri quando il ladro pentito, a volto coperto e armato di pistola, ha rapinato una farmacia comunale in via Tuscolana Vecchia scappando con i soldi della cassa.

Il colpo è avvenuto ieri pomeriggio, ma stamattina, pentito del gesto, intorno alle 8 è ritornato sul luogo della rapina e ha riconsegnato i soldi al farmacista, chiedendogli scusa: "Sono disperato perché ho perso il lavoro" ha detto l'uomo - sempre a volto coperto - al farmacista, mostrandogli anche l'arma usata per la rapina, una pistola giocattolo, restituendo tutti i soldi.

A raccontare il pentimento è stato proprio il farmacista che oggi si è presentato nella caserma dei carabinieri che stavano indagando con il Norm di Frascati.