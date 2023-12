Rapina a mano armata in farmacia: 64enne incastrato dagli abiti usati durante il colpo

Un mese. Questo il tempo passato dalla rapina all'arresto di un malvivente. L'uomo, un 64enne di Anzio, armato di pistola aveva rapinato la farmacia Pavona di via del Mare lo scorso 22 novembre scappando con 3mila euro. Incastrato dalla polizia è stato poi arrestato dagli agenti del commissariato di Albano Laziale.

L'arresto è arrivato al termine di una attività d’indagine durante la quale, oltre agli indizi ricavati dal sopralluogo effettuato subito dopo il fatto da parte degli agenti, sono stati anche analizzati diversi filmati degli esercizi commerciali posti nelle vicinanze della farmacia di Albano Laziale ed ascoltati alcuni testimoni che hanno permesso di identificare un 64enne – già conosciuto alle forze dell’ordine per reati specifici, di Anzio.

Una volta eseguita la perquisizione domiciliare a casa dell’indagato da parte dei poliziotti, sono stati rinvenuti e sequestrati i capi d’abbigliamento utilizzati dall’uomo per compiere la rapina. I poliziotti hanno infine eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 64enne per rapina aggravata.