Minaccia farmacista con la pistola e scappa con 500 euro

Pensava di averla fatta franca. Con il bottino appena rapinato in tasca ha provato ad allontanarsi dalla farmacia presa di mira ma ha incontrato sulla sua strada un poliziotto libero dal servizio che lo ha inseguito e poi bloccato. A finire in manette un 52enne italiano. La rapina a Nettuno.

Sono passate da poco le 18:00 quando un uomo - con il volto travisato da una mascherina chirurgica - entra all'interno della Farmacia Nettuno. Avvicinata la farmacista le punta contro una pistola: "Dammi i soldi". Impaurita la donna ha quindi consegnato il denaro contenuto nelle casse al malvivente, circa 500 euro.

In fuga per le strade del comune tridentino del litorale laziale il malvivente è stato però notato da un agente del commissariato Anzio Nettuno in quel momento libero dal servizio. Il poliziotto - dopo essersi qualificato - si è quindi messo all'inseguimento del rapinatore. Raggiunto su via dei Giardini, il malvivente ha opposto resistenza dando vita ad un colluttazione con l'agente, che nel frattempo aveva richiesto l'intervento dei colleghi in servizio.

Bloccato l'uomo, il poliziotto libero dal servizio si è invece recato all'ospedale Riuniti dove è stato refertato e dimesso con alcuni giorni di prognosi. Identificato in un 52enne italiano residente a Nettuno, il malvivente è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di rapina aggravata. Sequestrata la pistola, risultata essere un'arma giocattolo priva del tappo rosso.