Armati di coltello minacciano una farmacista e si fanno consegnare 600 euro di incasso

Minuti di terrore, venerdì 29 marzo, per la direttrice di una farmacia di Dragona a sud di Roma. Nel pomeriggio di ieri, infatti, due uomini sono entrati nell'esercizio con il volto coperto da un passamontagna e hanno minacciato la donna con un coltello per farsi consegnare l'incasso.

Rapina in farmacia a Dragona

La coppia di rapinatori, 54 e 38 anni, entrambi italiani e con precedenti per tipologie di reati simili, ha fatto irruzione in una farmacia di Dragona, quartiere a sud di Roma, con i volti travisati e armati di coltello. In quel momento, venerdì 29 marzo, all'interno della farmacia c'era la direttrice, che sotto la minaccia dell'arma è stata costretta a consegnare ai malviventi circa 600 euro presenti nella cassa in quel momento. Dopodiché i due sono scappati a bordo di un'auto.

L'inseguimento e l'arresto

Allertati immediatamente, i carabinieri della sezione radiomobile di Ostia hanno iniziato le ricerche, seguendo l'identikit fornito dalla direttrice della farmacia e dal resto del personale presente al momento della rapina. Intercettata l'auto sospettata, dopo un breve inseguimento i militari hanno fermato i due uomini. All'interno della vettura sono stati ritrovati i soldi, un passamontagna e due coltelli, oltre al vestiario utilizzato per la rapina. Fondamentale anche la visione delle telecamere di videosorveglianza della farmacia, che hanno permesso di riconoscere proprio gli abiti che indossavano i due malviventi. Tutti gravi elementi indiziari che hanno permesso l'arresto per rapina in concorso. Il tribunale ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere.