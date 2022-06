Il bandito armato di coltello che rapina e mette a soqquadro la farmacia

Armato di un grosso coltello ha minacciato i dipendenti della farmacia ed ha messo a soqquadro il bancone. A gelare il sangue dei lavoratori di una farmacap in zona Anagnina un bandito solitario, che poco prima aveva intimato ad un cliente di uscire dall'esercizio commerciale che doveva rapinare.

I fatti sono accaduti poco dopo le 13:00 di giovedì 9 giugno alla farmacia che si trova in via Gasperina. Qui un uomo, con volto travisato, è entrato nel locale ed ha estratto un grosso coltello da cucina di 30 centimetri che aveva nascosto sotto la maglietta. All'interno del negozio un cliente, invitato ad uscire dal bandito. Una volta in strada è stato lui stesso poi a chiamare la polizia.

Nel volgere di pochissimi minutu sono quindi intervenuti sulla strada del VII municipio Tuscolano gli agenti del commissariato Romanina di polizia, impegnati proprio in alcuni specifici servizi anti rapina. Arrivati sul posto hanno visto dalle vetrine i dipendenti con le mani alzate dietro al bancone, con il rapinatore che li minacciava impugnando un coltello e lanciando sul bancone farmaci e prodotti in esposizione sugli scaffali.

Messa in sicurezza l'area fuori dalla farmacia, i poliziotti hanno quindi fatto irruzione e sono riusciti a bloccare il bandito prima che riuscisse a farsi consegnare il denaro contenuto nelle casse. Scossi ma illesi i dipendenti minacciati, l'uomo è stato identificato in un cittadino romeno di 33 anni, senza fissa dimora, con precedenti specifici per la legge sulle armi.

Arrestato per tentata rapina aggravata dall'uso delle armi è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il rito direttissimo.