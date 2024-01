Rapina un donna a Termini, il 34enne aveva un divieto di ritorno a Roma

Era già gravato dalla misura cautelare del divieto di ritorno a Roma. Il foglio di via obbligatorio non ha però scoraggiato un malvivente che ha rapinato una donna nell'area della stazione Termini. Ricercato per rapina, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato il 34enne - già identificato la sera del 28 dicembre subito dopo la rapina - è stato scovato dalla polizia attorno allo scalo ferroviario dell'Esquilino. A chiudere il cerchio gli agenti del commissariato Viminale che hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo egiziano di 34 anni.

L'arresto è arrivato nel corso di un servizio straordinario interforze svolto nella giornata di lunedì - in linea con le direttive emanate dal ministro dell’Interno - nell’area della stazione ferroviaria Roma Termini e nelle zone limitrofe, ormai da mesi attenzionate. Controlli quotidiani e operazioni straordinarie dedicate, che vedono l’impiego di numerosi appartenenti alla polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, alla guardia di finanza e alla polizia locale di Roma Capitale.

Nel corso delle attività sono state identificate 330 persone, sono stati controllati 163 veicoli e rilevate 26 violazioni al codice della srada. Sono 3 gli esercizi commerciali sottoposti a verifica. Infine l'uomo egiziano di 34 anni è stato arrestato in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Roma.

Invece 4 sono state le persone denunciate in stato di libertà dai carabinieri: due giovani, fermati a bordo di un’auto, sono stati denunciati poiché trovati in possesso di un coltello e di alcune dosi di cocaina, un 28enne italiano poiché era alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico superiore a quello consentito ed un cittadino tunisino poiché sorpreso a danneggiare auto in sosta.

Biglietto da visita della Capitale

"La stazione Termini è il biglietto da visita della Capitale e ho voluto constatare in prima persona quali sono le criticità che rendono l’area particolarmente insicura. Oggi all'interno della stazione, grazie al lavoro della Polfer e ai militari, vige un alto livello di sicurezza. Appena fuori, da Piazza dei Cinquecento a via Giolitti, il degrado, l'incuria e la presenza di bivacchi di senza fissa dimora e migranti irregolari rende la situazione particolarmente delicata. A farne le spese sono i cittadini che, soprattutto nelle ore notturne, rischiano la propria incolumità - dichiara l’assessore al Personale, alla sicurezza urbana, alla polizia locale e agli Enti locali della Regione Lazio, Luisa Regimenti -. La Regione Lazio, nell’ambito delle sue competenze, vuole offrire il suo contributo. È prioritaria la creazione di un tavolo interistituzionale permanente con Prefettura, Questura, Comune di Roma e Regione, con il coinvolgimento attivo della Polizia locale, che abbia il compito di coordinare e monitorare costantemente la situazione della stazione e delle aree limitrofe. La notte appare il momento più delicato: c’è anche un problema di spaccio, di alcolismo e di prostituzione. Il controllo dell’area è complicato anche per le attività commerciali aperte fino a tarda notte all’esterno delle quali spesso ci sono aggregazioni di persone dedite ad attività illecite. Le forze dell’Ordine fanno il possibile ma se non interveniamo sul degrado non riusciremo a risolvere il problema», ha spiegato l’assessore.

"Il coordinamento interistituzionale è necessario - conclude Regimenti - la situazione a Termini è anche frutto di un aumento della povertà, di emarginazione, di difficoltà a trovare alloggi, di disagio psichico non curato e di migranti che cercano riparo nei luoghi dove c’è più possibilità di aggregazione. Occorre un progetto con interventi da un punto di vista sociale e sanitario, le Istituzioni devono dare risposte perché la sicurezza è un bene non negoziabile per i cittadini".