La donna intrappolata e minacciata con un coltello da un rapinatore

L'ha intrappolata fra due auto e l'ha minacciata con un coltello. A salvare la donna ci ha pensato una sua amica che è riuscita in un primo momento a mettere in fuga il malvivente. L'aggressore però è tornato indietro ed ha provato a vendicarsi ma è stato bloccato dalla polizia. E' accaduto a Montespaccato dove gli agenti delle volanti e del XIII distretto Aurelio hanno poi fermato un 53enne romeno per tentata rapina.

Il tutto è accaduto in via di Vallelunga dove l'uomo ha cercato di rapinare una donna, intrappolandola tra due auto e minacciandola con un coltello. Solo un primo intervento di un’amica della vittima che passava di lì per caso ha inizialmente convinto l’aggressore ad allontanarsi ma, poco dopo, è tornato sui suoi passi con lintento di prendersela non solo con la prima vittima, ma anche di vendicarsi della seconda donna che era intervenuta in difesa dell’amica.

Quando sono arrivati gli agenti l’uomo si era allontanato verso piazza Cornelia, dove è stato rintracciato e arrestato all’interno di un minimarket mentre stava cercando di nascondersi. Il giudice per le indagini preliminari, dopo aver convalidato l’operato della PG, ha disposto per l’uomo il divieto di dimora.