Tor Marancia, rapinatore a mani vuote distrugge la tabaccheria

E' entrato in una tabaccheria a Tor Marancia ed ha preteso dal titolare del negozio la somma contante di 700 euro, altrimenti avrebbe distrtutto il locale. Al rifiuto del commerciante ha iniziato a danneggiare le apparecchiature elettroniche e due monitor. A fermarlo in via Carlo Conti Rossini sono poi stati i carabinieri.

A finire in manette è stato un 30enne delle Guinea, senza fissa dimora e con precedenti, poi bloccato dai militari della stazione Roma San Sebastiano. Arrestato dovrà rispondere dei reati di tentata rapina e danneggiamento.