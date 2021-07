Prima gli insulti, poi l'aggressione: coppia di fidanzati rapinata dal branco

Prima gli insulti, poi la rapina. E' successo durante la notte fra tra giovedì e venerdì ai Castelli Romani. Sono stati gli agenti della Sezione Volanti diretta da Massimo Improta e della Squadra Anticrimine del Commissariato di Albano Laziale, diretto da Antonio Masala, impegnati in servizi di prevenzione e controllo in relazione al fenomeno del cosiddetta. "malamovida", hanno arrestato 4 giovani, due ragazzi e due ragazze, resisi responsabili del reato di rapina e lesioni nei confronti di una giovane coppia e successivamente, anche di resistenza, violenza, e lesioni a Pubblico Ufficiale.

In particolare verso la mezzanotte mentre la giovane coppia passeggiava tranquillamente lungo Corso Matteotti ad Albano Laziale, i 4 hanno iniziato ad insultarli. Quando hanno provato a rispondere alle offese ricevute è scattata l’aggressione, nel corso della quale la ragazza è stata rapinata della borsa. Il gruppo poi si è dileguato nei parchi cittadini. Prontamente intervenuta, la volante del commissariato di Albano Laziale, è riuscita a rintracciare gli aggressori e a bloccarli in via Vascarelle.

Dopo gli accertamenti e le comunicazioni di rito due ragazzi di 21 e 30 anni sono stati associati presso la Casa Circondariale indicata dal Ministero di Grazia e Giustizia, mentre un ragazzo di 19 anni 19 ed uno do 20 anni stati posti agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni, in attesa che venga fissata dal Tribunale di Velletri l’udienza di convalida. La prognosi per i 3 agenti rimasti feriti nel corso dell’intervento è rispettivamente di 10 giorni per due operatori e di 7 giorni per l’altro.