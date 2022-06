Minacciato con un coltello e rapinato mentre parcheggia l'auto sotto casa

Aveva appena parcheggiato l'auto sotto casa quando si è trovato puntata contro la lama di un coltello: "Dacci il telefono cellulare e non ti succederà nulla". Vittima di una coppia di malviventi un 35enne, derubato dello smartphone a Conca d'Oro.

La rapina si è consumata intorno all'1:30 della notte fra il 9 ed il 10 giugno in via Mugello, altezza via Valle Scrivia. Qui il 35enne, dopo aver parcheggiato la macchina sotto casa, è stato minacciato da una coppia di uomini, poi scappati a bordo di una Toyota Yaris di colore bianco.

Una rapina rumorosa, avvenuta nel silenzio della notte, che ha allarmato i residenti del quartiere del III municipio Montesacro che hanno quindi richiesto l'intervento al 112. Sul posto sono quindi intervenute le volanti e gli agenti del III distretto Fidene Serpentara di polizia.

Illesa la vittima, gli agenti hanno cominciato una battuta di ricerca del duo criminale, riuscito al momento a far perdere le proprie tracce.