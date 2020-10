Conca d'Oro: rapina alimentari armato di pistola e scappa con mille euro

Rapina a mano armata in un negozio di alimentari a Conca d'Oro. E' accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì in via Valsesia dove una lavoratrice è stata minacciata con una pistola e rapinata dell'incasso.

A chiamara la polizia la stessa vittima intorno alle 19:30 del 30 ottobre. In particolare la rapina è stata messa a segno da un uomo con il volto travisato ed armato di pistola. Minacciata la negoziante con l'arma il bandito si è fatto consegnare 1100 euro ed è poi scappato.

Impaurita ma illesa la donna ha quindi chiamato la polizia. Indagini in corso da parte degli agenti del Commissariato Fidene Serpentara.