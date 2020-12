Rapina al Conad: minacciano cassiera con la pistola e scappano con 1500 euro

"Due uomini di 60 anni", questa la testimonianza fornita ai poliziotti dalle persone presenti martedì al Conad all'Appio Latino, appena rapinato da una coppia di malviventi armati di pistola.

In particolare la rapina si è consumata poco dopo le 12:00 dell'8 dicembre al supermercato che si trova al civico 78 di via Tommaso da Celano. Volti travisati, accento romano, una pistola in pugno, i due rapinatori hanno minacciato la cassiera con l'arma da fuoco ed hanno rapinato circa 1500 euro, poi si sono dati alla fuga.

Allertata la polizia sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e del commissariato San Giovanni di polizia che indagano sull'accaduto.