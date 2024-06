L'inciampo, gli spari e la pistola lasciata sul tettuccio dell'auto. La verità sulla rapina finita nel sangue in un video

La sua goffaggine poteva portare a una tragedia che, con il passare delle ore, si conferma essere "solo" sfiorata. Il rapinatore maldestro dell'Eur, il 47enne che ha provato a derubare un manager milanese e una sua collega, prima si è sparato per errore inciampando durante la fuga, poi si è dimenticato la pistola sul tettuccio dell'auto della vittima. A ricostruire quei momenti è un video.

La pistola ritrovata

L'arma calibro 7,65, l'ultimo tassello per ricomporre il puzzle, è stata poi dagli investigatori della squadra mobile di Roma nella giornata di giovedì in via Cristoforo Colombo all'altezza del chilometro 11, poco prima del grande raccordo anulare, nei pressi dello svincolo per la zona commerciale. Durante le operazioni di recupero la strada è stata chiusa al traffico e poi riaperta.

Il video

Nel frattempo quanto successo nel parcheggio del Novotel di viale dell'Oceano Pacifico, è contenuto in un video che riprende gran parte della scena. F.S., il manager milanese di 55, e la sua collega 40enne si stavano salutando dopo una cena aziendale. A quel punto il rapinatore si è palesato. Prima ha strappato la collana in oro dal collo della donna, poi - sotto la minaccia della pistola - ha rubato l'orologio e una collana al 55enne.

Gli spari

Durante la fuga, poi, è successo di tutto. Il ladro è inciampato e accidentalmente gli è partito un colpo di pistola che lo ha ferito alla gamba. Poi, non riuscendo più a fuggire a piedi, è tornato in dietro zoppicando per minacciare ancora i due nel tentativo di rubare l'auto per la fuga. A quel punto il manager ha difeso la sua collega, ne è nata una colluttazione ed è partito un secondo colpo di pistola che l'ha ferito all'addome.

La sua collega, terrorizzata perché rimasta da sola con il rapinatore che si stava avventando su di lei, a quel punto è fuggita in auto. E qui c'è un altro tassello del puzzle. Sul tettuccio della vettura, infatti, c'era l'arma che il 47enne aveva poggiato per buttare la donna fuori dalla vettura. La donna in fuga ha guidato verso la Colombo ed è lì che la pistola sarebbe caduta.

Le accuse

Il rapinatore, ormai alle corde, è stato quindi raggiunto dal 118 e dalla polizia e portato in osepdale. È questa la ricostruzione di quanto accaduto nella notte di martedì, mentre migliorano le condizioni del manager che in un primo momento era in pericolo di vita. Ora il 47enne rapinatore maldestro, ancora piantonato all'ospedale Sant'Eugenio, oltre al porto abusivo di armi e alla rapina aggravata, potrebbe essere contestato ora il tentato omicidio.