Assalto ad un compro oro di Colli Albani: colpo da 10.000 euro nel cuore della notte

È caccia ad una banda di 4 persone che, stanotte alle 3, ha assaltato un 'compro oro' su via Appia Nuova, all'altezza di Colli Albani. Ad agire, secondo la segnalazione giunta alle forze dell'ordine, quattro uomini a bordo di un'auto nera con la targa coperta.

La polizia ha potuto constatare che un'attivita' 'compro oro' era stata svaligiata. I ladri, dopo aver divelto la serranda e spaccato un vetro, avevano portato via la cassaforte e diversi preziosi per un ammontare di circa 10mila euro, per poi darsi alla fuga in auto. Sul posto le Volanti della Questura. Indagini in corso.