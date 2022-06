Rapina compro oro e finisce fuori strada con l'auto, ladro scappa: i carabinieri lo cercano con l'elicottero

Ha rapinato un compro oro usando un'auto ariete, poi è scappato e ora sulle sue tracce ci sono i carabinieri che in volo hanno fatto alzare anche un elicottero. Mattinata da film per un malvivente che, intorno alle 12:40 di lunedì, con un'auto ha sfondato la vetrina di un esercizio commerciale in corso Filippo Turati, a Colleferro, ed è fuggito con gioielli e contanti custoditi all'interno di un roller cash.

Un bottino da oltre 4mila euro che il ladro ha rubato e caricato con sè nell'auto, una Suzuki Vitara. Sulle sue tracce i carabinieri di Colleferro che tramite le immagini delle telecamere di sorveglianza del negozio, sono riusciti a risalire alla targa del veicolo. In pochi minuti, i dati della vettura sono stati diffusi e i militari dell'Arma, con la collaborazione dei colleghi di Velletri, lo hanno intercettato ai Castelli Romani.

L'auto, infatti, è stata trovata abbandonata in un'area verde della zona dei Pratoni del Vivaro intorno alle 14:15 circa. Lì, il ladro in fuga ha lasciato la vettura e proseguito a piedi, nascondendosi tra la vegetazione e con il bottino con sè. Per cercarlo, i carabinieri hanno richiesto anche l'ausilio dall'alto di un elicottero. Le indagini proseguono.