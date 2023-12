Titolare del minimarket minacciato con un coltello dal rapinatore

Minacciato con un coltello da un rapinatore. Vittima il titolare di un minimarket in zona Val Cannuta. In manette un 28enne, fermato in flagranza di reato dai carabinieri.

I fatti stanotte, quando le urla del proprietario di un minimarket in largo Gregorio XIII hanno attirato l’attenzione di alcuni automobilisti in transito e di una pattuglia dei carabinieri della stazione Roma Madonna del Riposo, impegnata in un servizio di controllo del territorio.

I militari sono immediatamente intervenuti bloccando un 28enne romano che, armato di coltello, stava minacciando di morte il titolare dell’attività, un cittadino del Bangladesh, al fine di farsi consegnare i soldi dell’incasso. Il coltello è stato sequestrato e l’uomo arrestato per rapina.