La ragazza minacciata con un coltello alla gola e rapinata della borsa

Rapinata al Pigneto da un uomo che l'ha minacciata puntandole un coltello alla gola. A trovarsi una lama davanti agli occhi una ragazza di 23 anni, derubata della borsa sulla via Prenestina.

La rapina si è consumata intorno alla mezzanotte di lunedì quando la giovane, una 23enne turca, è stata sorpresa mentre si trovava poco distante dall'isola pedonale del quartiere della movida del V municipio. Avvicinata da un uomo, è stata minacciata e rapinata della borsa contenente il portafogli ed i documenti con il malvivente che si è poi dileguato.

Sotto choc, la ragazza non è dovuta ricorrere alle cure mediche. Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenute le volanti della polizia. Raccolta la denuncia della giovane gli agenti hanno cominciato le ricerche del rapinatore, riuscito per il momento a far perdere le proprie tracce.