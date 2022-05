L'autista minacciato con un coltello da una coppia di rapinatori, danneggiato il bus

Un uomo ed una donna armati di coltello, poi la tentata rapina, non riuscita grazie alla pronta reazione dell'autoferrotranviere. Vittima di una tentata rapina un conducente Atac in quel momento in servizio nella zona del Tiburtino III, quadrante nord est della Capitale. E' accaduto poco dopo la mezzanotte di sabato. L'uomo, un 31enne, si trovava a piazza Santa Maria del Soccorso, quando un uomo e una donna armati di coltello si sono avvicinati per portagli via i soldi e una collana.

Il conducente del 309 ha però chiuso le porte del bus impedendogli di salire a bordo e i due prima di allontanarsi hanno reagito danneggiando il bus, e in particolare il tergicristalli e la porta anteriore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Porta Pia mentre a condurre le indagini sono i poliziotti di San Basilio.