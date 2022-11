Tentato omicidio all'Esquilino: colpito al collo mentre prova a difendere l'amico da una rapina

Ferito al collo con un coccio di bottiglia per avere provato a difendere l’amico da un tentativo di rapina. È successo a un uomo di 48 anni, ad aggredirlo un 27enne che è stato poi arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentata rapina aggravata in concorso e tentato omicidio.

Tutto è successo in via Lanza, zona Esquilino. È qui che i due amici, un 43enne e il 48enne, stavano camminando quando sono stati avvicinati da un gruppetto di sconosciuti che gli hanno intimato di consegnare il denaro. Ne è nata una lotta degenerata quando il 27enne ha colpito alla testa con una bottiglia il 43enne, e poi con il coccio ha sferrato un fendente al collo del 48enne.

Nel frattempo sono arrivate sul posto alcune auto dei carabinieri del nucleo radiomobile, avvisate tramite il 112, che hanno chiamato un’ambulanza per i due feriti e si sono poi messi alla ricerca degli aggressori. Il 27enne è stato trovato in via delle Sette Sale, poco lontano dal luogo dell’aggressione, mentre cercava di scappare con le mani e la maglietta ancora sporche di sangue.

Il 48enne ferito nel frattempo è stato portato all’ospedale San Giovanni, dove è stato medicato per una profonda ferita al collo. Una volta convalidato l’arresto, il 27enne è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli.