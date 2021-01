Aggredito e rapinato da una coppia all'uscita dal ristorante

Un amico della vittima colpito con un pugno. In manette un 23enne ed una ragazza di 20 anni

Via Gioberti (foto google)

Aveva appena finito di pranzare in un ristorante poco distante da Termini, all'Esquilino quando è stato aggredito da una coppia di malviventi intenzionata a derubarlo. E' accaduto all'Esquilino quando i due hanno provato a rapinare un cittadino sud americano in via Gioberti, appena uscito da un ristorante, aggredendolo e tentando di sottrargli, dapprima la catenina e poi la borsa.

A difenderlo, un suo amico 25enne anche lui colpito dai due rapinatori con un pugno in faccia. Non riuscendo nel loro intento, una 20enne romana ed un 23enne tunisino si sono dati alla fuga inseguiti dai due ragazzi aggrediti.

A intercettare vittime e rapinatori gli agenti del commissariato Viminale, diretto da Mauro Baroni, nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio che, bloccate le persone e ascoltato la dinamica dell’aggressione hanno arrestato la coppia di malviventi. Entrambi con precedenti di polizia, dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso