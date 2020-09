Paura dalla parrucchiera: rapinatori strappano la collana d'oro dal collo di un'anziana cliente

Paura per un'anziana cliente rapinata della collana d'oro mentre si trovava dalla parrucchiera. Vittima una donna di 90 anni, presa di mira da due balordi mentre si trovava in un esercizio commerciale di Villalba di Guidonia.

In particolare la rapina si è consumata intorno alle 9:00 di sabato scorso quando due giovani, con i volti travisati dalle mascherina, hanno gelato il sangue della parrucchiera e delle sue clienti che si trovavano nel salone di corso Italia.

Puntata la 90enne i due rapinatori le hanno strappato la collana d'oro che indossava per poi darsi alla fuga a piedi fra le vie del quartiere della frazione del Comune della Città dell'Aria.

Sotto choc ma illesa l'anziana signora, secondo le testimonianze fornite agli agenti i due rapinatori erano due stranieri. Cominciate le indagini gli agenti del Commissariato di Tivoli di polizia hanno prima rivenuto il ciondolo della catenina poco distante dal luogo della rapina per poi ritrovare la refurtiva appena venduta ad un compro oro. Indagini in corso per risalire ai due rapinatori.