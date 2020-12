Paura nel negozio di casalinghi: cliente scaraventata in terra e rapinata della borsa

Paura per una cliente di un negozio di casalinghi scaraventata in terra da una banda di ladre e poi rapinata. I fatti sono accaduti nella tarda mattinata di martedì 8 dicembre in un esercizio commerciale di via Livorno, nella zona di Piazza Bologna.

In particolare la vittima, una cittadina filippina di 47 anni, è stata aggredita da tre persone "di etnia rom", come poi riferito dai testimoni alle forze dell'ordine, una donna più grande in compagnia di due giovanissime. Strattonata dalla banda la cliente è caduta in terra ed è poi stata rapinata della borsa contenente 500 euro, effetti personali ed un telefono cellulare.

Scossa ma illesa la 47enne, medicata sul posto dal personale dell'ambulanza del 118, sul caso indaga la polizia di Stato.